«Сан-Хосе» заключил контракты с 21-м номером драфта и датским форвардом

Официальный «твиттер» клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта с защитником Райаном Меркли. Контракт новичка с 17-летним хоккеистом подписан на трёхлетний срок.

Меркли был выбран под общим 21-м номером последнего драфта НХЛ. В сезоне-2017/18 канадский игрок выступал в Хоккейной лиге Онтарио за «Гельф Шторм», заработав 73 (14+59) очка в 69 встречах.

Также аналогичный контракт с клубом подписал датский форвард Александр Труе. В минувшем сезоне 21-летний датчанин играл за фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ. В 68 матчах он набрал 28 (15+13) очков. В 4 играх плей-офф Александр забросил одну шайбу.