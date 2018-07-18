«Сан-Хосе» заключил новый контракт с Тирни на $ 5,875 млн, стороны избежали суда

«Сан-Хосе Шаркс» и нападающий Крис Тирни договорились о подписании нового контракта, информирует в своём «твиттере» известный инсайдер Эллиотт Фридман.
Канадский хоккеист заключил с клубом соглашение на два года. Общая сумма сделки – $ 5,875 млн. Тирни будет зарабатывать в год $ 2,9375 млн.
Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, которое должно было состояться 20 июля. В минувшем сезоне 24-летний форвард набрал 40 (17+23) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф Тирни сделал 2 результативные передачи.
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