«Сан-Хосе» заключил новый контракт с Тирни на $ 5,875 млн, стороны избежали суда

«Сан-Хосе Шаркс» и нападающий Крис Тирни договорились о подписании нового контракта, информирует в своём «твиттере» известный инсайдер Эллиотт Фридман.

Канадский хоккеист заключил с клубом соглашение на два года. Общая сумма сделки – $ 5,875 млн. Тирни будет зарабатывать в год $ 2,9375 млн.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, которое должно было состояться 20 июля. В минувшем сезоне 24-летний форвард набрал 40 (17+23) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф Тирни сделал 2 результативные передачи.

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