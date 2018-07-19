«Нью-Йорк Рейнджерс» возглавил список самых дорогих клубов НХЛ по версии Forbes

Forbes провёл исследование, в котором изучил стоимость всех клубов НХЛ. Самой дорогой франшизой оказался «Нью-Йорк Рейнджерс», чья общая стоимость составила $ 1,5 млрд.

Всего на 0,1 млрд дешевле оказался «Торонто Мэйпл Лифс». Тройку самых дорогих клубов НХЛ замкнул «Монреаль Канадиенс». Его стоимость – 1,25 млрд.

В десятку также попали «Чикаго Блэкхоукс», «Бостон Брюинз», «Лос-Анджелес Кингз» «Филадельфия Флайерз», «Ванкувер Кэнакс», «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз».

Самыми дешёвыми клубами по результатом исследования оказались «Флорида Пантерз» (305 млн) и «Аризона Койотс» (300 млн).