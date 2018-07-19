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Власти области выделят 149,2 млн рублей на строительство арены в Екатеринбурге

Власти области выделят 149,2 млн рублей на строительство арены в Екатеринбурге
Хоккей / КХЛ

Власти Свердловской области направят 149,2 млн рублей на строительство новой ледовой арены на 15 тыс. зрителей на месте снесённой 220-метровой телебашни в Екатеринбурге.

«На строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге будет направлено 149,2 миллиона», – говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Предполагается, что строительство арены начнётся в 2018 году и продлится до 2020 года. Согласно концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол. Также площадка позволит проводить хоккейные соревнования любого уровня. Кроме того, ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку. Недостроенная телебашня была снесена 24 марта этого года.

Жители Екатеринбурга одобрили строительство ледовой арены на 15 тыс. зрителей
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