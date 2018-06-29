Жители Екатеринбурга одобрили строительство ледовой арены на 15 тыс. зрителей

Жители Екатеринбурга одобрили проект планировки земли в квартале улиц города, где УГМК, являющаяся одним из основных спонсоров «Автомобилиста», планирует построить ледовую арену на 15 тыс. зрителей.

Отмечается, что слушания продлились два с половиной часа и, несмотря на большое количество выступавших против проекта, завершились его согласованием. За одобрение предложенного проекта выступили 255 человек, против — 107 человек, воздержались — 21.

Ледовая арена УГМК на 15 тыс. мест должна появиться на месте недостроенной телебашни в Екатеринбурге, снесённой весной этого года.

УГМК презентовала три проекта будущей арены. Власти региона намерены согласовать строительство объекта уже в этом году.