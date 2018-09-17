Тротц: летом я работал 90 дней без выходных, это выматывает

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, в каком ключе его команда должна работать в предстоящем сезоне. 56-летний уроженец Виннипега помог «Вашингтон Кэпиталз» стать обладателем Кубка Стэнли, после чего покинул столицу и переехал в Нью-Йорк.



«Однажды я подсчитал, что работал летом 90 дней без выходных. Это выматывает. После победы в розыгрыше Кубка Стэнли всё тянулось как один длинный день.



«Нью-Йорк Айлендерс» не должен бояться большого объёма работы. Мы должны всегда идти в борьбу, быть командой, которая работает в атаке и обороне в каждой смене. Мы просто не можем действовать ещё слабее у своих ворот.



Многие проблемы исчезнут, если мы станем играть по всей площадке, работать с полной отдачей. Все знают, что нужно для обороны: надо работать, быть внимательным, стараться как можно быстрее вернуть себе шайбу. К этому мы стремимся», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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