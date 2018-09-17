Олег Знарок подтвердил, что ведёт переговоры с минским «Динамо»

Телеканал «Беларусь 5» подтвердил информацию о том, что известный тренер Олег Знарок может возглавить минское «Динамо». Напомним, «зубры» неудачно стартовали в сезоне-2018/19. Команда под руководством Горди Дуайера набрала лишь два очка в шести играх и занимает последнее место в Западной конференции.



«В телефонном разговоре с нашим корреспондентом тренер подтвердил, что заинтересованность в его услугах есть, цитата — разговоры идут», — сообщается в сюжете канала.



В настоящий момент 55-летний специалист находится без работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.



Знарок является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (два раза — с московским «Динамо» и один раз — со СКА), а также чемпионом мира (со сборной России в 2014 году) и олимпийским чемпионом (со сборной России в 2018 году).

В Беларуси сообщили, что Знарок готов возглавить минское «Динамо»