Айкел: Далина будут раздирать налево и направо — сделай то, сделай это

Нападающий «Баффало Мэйбрз» Джек Айкел поделился мнением о давлении, которое оказывается на защитника Расмуса Далина, выбранного под первым номером драфта НХЛ.



«Совет Далину? Не перегореть. К этому будет многое располагать. Его будут раздирать налево и направо — сделай то, сделай это. От него многого ждут. Я не очень много провел с ним времени, поэтому пока не знаю, как он с этим справится, но мне кажется, у него все будет хорошо. Он кажется очень тихим, скромным парнем, любит хоккей. Он оценивает все взвешенно, что очень важно. Дело даже не столько в хоккее, потому что с этим у него все пойдет своим чередом, ведь он уникальный игрок. Ему надо просто пообвыкнуться, пожить в Соединенных Штатах, ведь многие вещи будут новыми», — цитирует Айкела официальный сайт лиги.