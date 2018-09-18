Илья Ковальчук забил победный буллит в двусторонке «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук забил победный буллит в двустороннем матче «Лос-Анджелес Кингз». Он выходил на лёд в одной тройке с Анже Копитаром и Дастином Брауном.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».

1 июля хоккеист подписал с «королями» трёхлетний контракт на $ 18,75 млн. В первый год соглашения Ковальчук получит большую часть контракта — $ 8,5 млн. При этом подписной бонус российского нападающего составит $ 7,85 млн. Во второй год Илье полагается $ 6 млн, а в третий — самая меньшая часть — $ 4,25.



В прошлом сезоне Ковальчук, выступая за СКА, провёл 53 матча в «регулярке» КХЛ, забросил 31 шайбу и отдал 32 результативные передачи. Помимо этого, Илья набрал 10 (6+4) очков в 15 играх плей-офф Кубка Гагарина.