Константин Барулин стал вторым голкипером в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей

Вратарь «Сочи» Константин Барулин стал вторым вратарём в истории КХЛ, сыгравшим в лиге 500 матчей. «Сочи» уступил в домашнем матче регулярного чемпионата магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Барулин вышел на лёд в стартовом составе «Сочи», и эта игра стала для хоккеиста 500-й в КХЛ.

Ранее отметку в 500 матчей в лиге из вратарей преодолел только Василий Кошечкин (563 игры) из магнитогорского «Металлурга». Третье место среди голкиперов в истории КХЛ по количеству проведённых матчей занимает Александр Ерёменко из московского «Динамо» (405 игр).

Помимо «Сочи» Барулин выступал в КХЛ в составе ЦСКА, «Атланта», «Ак Барса» и «Авангарда». За 500 матчей в лиге 34-летний вратарь одержал 227 побед при коэффициенте надёжности 2,20 и проценте отражённых бросков 92,5.