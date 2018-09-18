Я. Альшевский: Юрзинов не указывает, как тебе нужно тренироваться вне льда

Нападающий «Нефтяника» Ярослав Альшевский вспомнил о сезоне, который он провёл в «Куньлунь Ред Стар» под руководством Владимира Юрзинова-младшего.

«Вообще, я нормально отнёсся к переезду, каких-то эксцессов не было. Коллектив в «Куньлуне» был хороший, мы сходу вышли в плей-офф. Пусть в первом раунде и проиграли, но мы попали на «Магнитку».

Что скажу об Юрзинове? Если кратко, то он профессионал, и вся работа у него построена на профессионализме, которого он ожидает от игроков. Хочешь в зал идёшь, хочешь – велик крутишь, он не указывает, как тебе нужно тренироваться вне льда. Юрзинов тренер больше европейского плана. Но и в команде было много финнов и канадцев, и они к такой системе привыкли.

Там была такая каша – были и русские, и китайцы, которые говорят на нашем языке, и иностранцы были, чехи и финны – каких только людей там не было», — цитирует Альшевского «Спорт Бизнес Online».