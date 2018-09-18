«Сочи» отправил в ВХЛ Ларичева, забросившего восемь шайб в прошлом сезоне

Хоккейный клуб «Сочи» командировал в клуб-партнёр в Высшей хоккейной лиге форварда Ивана Ларичева, информирует официальный сайт черноморского клуба. В обратном направлении проследует нападающий Александр Акмальдинов.



Иван Ларичев уже отправлялся в «Рязань» в самом начале сезона, но быстро вернулся обратно и принял участие в трёх матчах за основную команду КХЛ, не сумев разжиться очками за результативность. Напомним, в прошлом сезоне Ларичев удачно влился в черноморскую команду, набрав 10 (8+2) баллов в 35 играх.



Александр Акмальдинов провёл столько же игр за рязанскую команду в ВХЛ, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «плюс 1».



Таблица бомбардиров Континентальной хоккейной лиги