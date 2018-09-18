Ларионов: в Чехии хорошие игроки, КХЛ нужно теснее сотрудничать с Экстралигой

Хоккейный агент Игорь Ларионов поделился мнением о сотрудничестве чешской Экстралиги и Континентальной хоккейной лиги.



«В КХЛ играет достаточно много хороших чешских хоккеистов, они имеют талант. Чехия по-прежнему выпускает достаточное количество мастеровитых игроков. Порой молодые парни отправляются в НХЛ напрямую из Экстралиги, часть из них сначала пробует свои силы в КХЛ. Полагаю, КХЛ нужно теснее сотрудничать с чешским чемпионатом, это было бы полезно для обеих сторон. Сюда тоже приезжают российские игроки.



Приём, оказанный мне в Чехии? Это было замечательно. Оглядываясь назад, я вспоминаю отличные противостояния сборных СССР и Чехословакии, по-настоящему большие матчи», — приводит слова Ларионова Isport.cz.