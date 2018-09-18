Тарасов: «Динамо» играло за Николая Шапошникова, эмоциональный момент

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов поделился эмоциями от игры с «Витязем» (4:2). Форвард сказал, что команда играла за массажиста клуба Николая Шапошникова, погибшего несколько дней назад.



«Тяжело досталась эта победа, сейчас у нас непросто всё идёт. Мы это прекрасно понимаем, стараемся двигаться дальше. У нас случилось в команде горе, это очень тяжёлый момент. Играли сегодня за Николая Валерьевича Шапошникова, поэтому очень эмоциональный матч получился.



Игра в большинстве? Соперник много удалялся, мы много двигались и хорошо держали шайбу, поэтому получили много большинства. Тренируем и наигрываем разные комбинации, сегодня хорошо получилось. За две минуты забили три шайбы? Правильная установка была на второй период, все ребята её выполнили, работали на команду.



Перестановки по звеньям? Проблем в этом нет, у нас очень хорошая команда, и неважно кто с кем играет в звене, потому что все делают свою работу», – передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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