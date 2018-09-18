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Московское «Динамо» одолело «Витязь», прервав серию неудач

Московское «Динамо» одолело «Витязь», прервав серию неудач
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке сумело одержать победу над подмосковным «Витязем», игра закончилась со счётом 4:2. Подопечные Владимира Воробьёва прервали неудачную серию из трёх поражений.

После первого периода счёт в матче был равным, заброшенными шайбами сумели отметиться Даниил Тарасов и Никита Комаров. Во втором периоде «Динамо» сумело забить трижды: отличились Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин. В заключительной 20-минутке шайба Миро Аалтонена сделала счёт 2:4, но на большее «Витязя» уже не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2018, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 2
1:1, 3:0, 0:1
Витязь
Московская область
1:0 – Тарасов (Кагарлицкий, Шипачёв) – 04:39 (5x4), 1:1 – Комаров (Рендулич, Сёмин) – 07:27 (5x4), 2:1 – Индрашис (Никулин, Закриссон) – 29:59 (5x3), 3:1 – Хиетанен (Койвисто, Шипачёв) – 31:10 (5x4), 4:1 – Никулин (Сидляров) – 32:12 (5x5), 4:2 – Аалтонен (Рендулич, Сёмин) – 46:52 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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