Московское «Динамо» одолело «Витязь», прервав серию неудач

Московское «Динамо» на домашней площадке сумело одержать победу над подмосковным «Витязем», игра закончилась со счётом 4:2. Подопечные Владимира Воробьёва прервали неудачную серию из трёх поражений.



После первого периода счёт в матче был равным, заброшенными шайбами сумели отметиться Даниил Тарасов и Никита Комаров. Во втором периоде «Динамо» сумело забить трижды: отличились Микс Индрашис, Юусо Хиетанен и Илья Никулин. В заключительной 20-минутке шайба Миро Аалтонена сделала счёт 2:4, но на большее «Витязя» уже не хватило.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19