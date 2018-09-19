Бобков: «Барыс» преподал «Авангарду» бесплатный урок

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями после победы над «Барысом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Барыс» нам действительно преподал, как сказал Боб Хартли, бесплатный урок – нужно играть до конца. В первом периоде мы им не дали вообще никакого шанса, перебросали их 15-3. И, выйдя на второй период, я считаю, мы отдали им инициативу – они забили два гола в конце периода. Затем мы пытались играть в простую игру, но хоккеисты «Барыса» – нужно отдать им должное – нашли способ пробиться к воротам. Простой наброс – и шайба зашла. Дальше всё решали овертайм и мастерство на буллитах.

Я немного застоялся в первом периоде? На самом деле, нет такого. Бывает, что не бросают – ну что делать? Нужно себя как-то готовить, держать фокус. Поэтому ничего страшного.

Овертайм? Примерно знаешь, что у них бросающие игроки, и смотришь, кто где находится. Ребята пытаются перехватить поперечную передачу, а мне нужно просто увидеть шайбу и поймать бросок. Тут ничего придумывать не нужно – просто стараться увидеть шайбу и смотреть, кто где открывается.

Кто был самым опасным у соперника на буллитах? Петерссон. Когда он первый раз бросал, я не ожидал, что он сделает это так быстро. Шайба меня задела, но всё равно в ворота зашла», — цитирует Бобкова официальный сайт клуба.