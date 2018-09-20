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«Авангард» проэкзаменует «Сибирь», «Динамо» сразится со СКА и другие матчи дня

«Авангард» проэкзаменует «Сибирь», «Динамо» сразится со СКА и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 20 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исходы следующих встреч:

— «Сибирь» — «Авангард»
— «Локомотив» — «Витязь»
— «Северсталь» — «Динамо» Мн
— «Динамо» М — СКА.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

«Сибирь» по итогам восьми матчей не набрала ни одного очка и является худшей командой лиги, у новосибирцев уже сменился главный тренер. «Динамо» в предыдущей встрече смогло переиграть «Витязь» (4:2), но позиции Владимира Воробьёва в клубе по-прежнему шаткие.

«Сибирь» и «Динамо» против машин, шансов нет. Интриги дня КХЛ
«Авангард» и СКА не упустят возможности пройтись по принципиальным соперникам.
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