«Авангард» проэкзаменует «Сибирь», «Динамо» сразится со СКА и другие матчи дня

Сегодня, 20 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исходы следующих встреч:

— «Сибирь» — «Авангард»

— «Локомотив» — «Витязь»

— «Северсталь» — «Динамо» Мн

— «Динамо» М — СКА.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

«Сибирь» по итогам восьми матчей не набрала ни одного очка и является худшей командой лиги, у новосибирцев уже сменился главный тренер. «Динамо» в предыдущей встрече смогло переиграть «Витязь» (4:2), но позиции Владимира Воробьёва в клубе по-прежнему шаткие.