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«Адмирал» в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо»

«Адмирал» в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» проиграл рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась во Владивостоке и завершилась со счётом 3:2 Б в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Василий Стрельцов реализовал большинство и вывел хозяев вперёд, но рижскому клубу потребовалось менее пяти минут, чтобы сравнять счёт после точного броска Линуса Виделля. На старте второго игрового отрезка Александр Черников огорчил вратаря гостей Кристерса Гудлевскиса, но удержать перевес хозяевам не удалось. На 38-й минуте Мэтью Майоне переиграл Антона Красоткина. Победу в серии буллитов гостям принёс точный бросок Линуса Виделля.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2018, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 3
1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Стрельцов (Угольников, Дьяков) – 14:50 (5x4), 1:1 – Виделль (Майоне, Дарзиньш) – 18:16 (5x4), 2:1 – Черников (Стрельцов, Стрельцов) – 23:31 (5x5), 2:2 – Майоне (Виделль) – 37:18 (5x4), 2:3 – Виделль – 65:00 ( ПБ)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал» набрал шестое очко, в свою очередь дружина Анкипанса имеет на своём счету 11 очков после восьми встреч.

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