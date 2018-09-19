Светлов: я не говорил, что в «Адмирале» вообще не будет легионеров

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение в матче с рижским «Динамо» (2:3 Б).



«В целом игра получилась интересной и напряжённой. Отмечу непростой календарь, в результате чего на ребят оказывается серьёзное психологическое давление. Благодарю парней за самоотдачу. Судьбу встречи решил один гол, мы дотянули до серии буллитов, но там удача была на стороне гостей. Думаю, рижане заслужили эту победу.



Как прокомментирую приобретение чешского хоккеиста Полака? Я не говорил, что в команде вообще не будет легионеров. Три дня назад я утверждал, что иностранцев нет и в ближайшее время их не будет. У клуба появилась возможность приобрести игрока, и руководство сделало это. У «Адмирала» короткая «скамейка». Свободных игроков, которые могли бы подойти в финансовом плане, мало. Мы нашли один вариант, и я думаю, что этот хоккеист поможет команде. Сейчас нужно решить вопрос с бумагами, но я надеюсь, что парень присоединится к команде как можно скорее», — сказал Светлов на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что в дальневосточном клубе существует внутренний запрет на легионеров.