«Йокерит» — «Металлург» Мг: Кошечкина заменили после четвёртой пропущенной шайбы

Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин не сумел доиграть матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом».

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35-летний уроженец Тольятти был заменён после того, как в его ворота влетела четвёртая шайба — автором результативного броска стал Виктор Лёв. Ранее Кошечкина огорчили Йон Норман и Джефф Плэтт (дважды). Вместо Василия в борьбу вступил 23-летний Артём Загидуллин. По ходу второго игрового отрезка финская команда выигрывает со счётом 4:2.

Посмотреть видео четвёртого гола «Йокерита» можно на официальном сайте КХЛ.



«Йокерит» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Магнитка» располагается на четвёртой строчке на Востоке.