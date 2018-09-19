Сегин: Кросби и Макдэвид сражаются за первое место рейтинга лучших хоккеистов

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин сравнил Сидни Кросби и Коннора Макдэвида – капитанов «Питтсбург Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз» соответственно.



«Сейчас благодаря скорости, набору умений и всему остальному номером один является Коннор Макдэвид. Я это вижу чаще, потому что катаюсь с ним летом. Но также номером один с точки зрения уважения и достижений является Сидни Кросби. Они сейчас сражаются за этот статус. Думаю, Коннору надо что-то выиграть, чтобы занять первое место в рейтинге», — цитирует Сегина официальный сайт НХЛ.



31-летний Кросби является трёхкратным победителем Кубка Стэнли, трёхкратным обладателем «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона), двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) и «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу).



21-летний Макдэвид является двукратным обладателем «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», а также обладателем «Харт Трофи».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19