Никонцев: надо почаще приглашать Соню Гудим на матчи «Спартака»

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал победу над «Трактором» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Все ребята вышли, настроившись на победу. Здорово сыграли, бились друг за друга. Хорошо смотрелись как в атаке, так и в обороне. Думаю, мой гол после интервью Соне Гудим – это просто стечение обстоятельств. Наверное, надо её почаще приглашать на наши матчи.



Могли взять очки и в Питере, и в игре с «Автомобилистом». Со СКА половину игры вели — 1:0, но допустили глупые ошибки и не реализовали моменты. Сегодня хорошо сыграли в большинстве, раньше оно у нас не получалось. Всегда хочется проявлять себя лучше, выходим на каждую игру показывать максимум, брать два очка. Пока ещё не поняли, хорошая ли новая система подсчёта очков. Только начало чемпионата. Посмотрим, как будет дальше», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Соня Гудим против «Трактора». Челябинску срочно нужно делать обмен с Сочи Иначе они проиграют с большим размером.