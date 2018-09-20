Нападающий «Сан-Хосе» Чехович отправлен из тренинг-кемпа в клуб QMJHL

Российский нападающий Иван Чехович покинул расположение «Сан-Хосе Шаркс», сообщил сам хоккеист в своём «твиттере». Он вернулся в «Байе-Комо Драккар», который выступает в юниорской лиге Квебека.

«Ещё один великолепный опыт. Большое спасибо «Сан-Хосе» за отличное время. Теперь настало время вернуться в «Байе-Комо Драккар»», — написал Чехович.

19-летний россиянин в апреле подписал контракт с «Сан-Хосе» и принял участие в предсезонном лагере команды. В контрольной встрече с «Анахайм Дакс» Иван набрал 3 (2+1) очка за 13 минут 21 секунду, а также получил возможность поиграть в большинстве (52 секунды). Российский форвард нанёс шесть бросков по воротам «Анахайма» и завершил матч с показателем полезности «+4». Также на счету Чеховича один силовой приём.