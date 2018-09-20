Попугаев — об обмене: роль мальчика для тренировок хороша в 17 лет, а не в 19

Нападающий «Амура» Никита Попугаев прокомментировал обмен в хабаровский клуб из ЦСКА.

«Перед утренней тренировкой на Ленинградском проспекте ко мне подошёл глава скаутской службы ЦСКА Алексей Трощинский и сообщил об обмене с «Амуром». Обрадовался. В моём возрасте самое главное — игровая практика. Если ты не играешь, то, сколько бы ни тренировался, всё равно профессионального роста не будет. Поэтому, надеюсь, переезд в Хабаровск — шаг вперёд в моей карьере. Роль мальчика для тренировок может быть хороша в 17-18 лет, но уже не в 19.

В прошлом сезоне отыграл в КХЛ за «армейский» клуб 17 встреч, забил один гол — в ворота «Спартака». Но нужно учитывать прежде всего игровое время — выше пяти минут за матч, к сожалению, так и не поднялся. Конкуренция в ЦСКА очень высокая, много игроков на односторонних контрактах, молодым воспитанникам в таких условиях не так легко себя проявить. Что ж, значит, нужно ещё больше работать — и завоёвывать шансы», — цитирует Попугаева Russia-Hockey.