Гарипов: может, у Подъяпольского бонус голевой прописан? У меня его нет

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о своём состоянии после травмы и поделился мнением об игре партнёра по команде Владислава Подъяпольского, который за последние два матча сделал три результативные передачи.

«Я восстановился, сейчас жду шанса сыграть. Нам пока не сказали, кто будет играть завтра. Я переживал, мне тяжело было наблюдать. Я вообще последних игр не смотрел, потому что мне не очень удаётся смотреть со стороны. Я был во дворце, но самих игр не смотрел. Поэтому ничего не могу сказать. Но мы выигрываем – это хорошо.

Игра Подъяпольского? Он уже играл раньше в КХЛ. Если человек может, то он может. Нет ли у нас соревнования? По голевым передачам? Зачем они нужны? Может, у него бонус голевой прописан? У меня его нет. Самое главное — не пропустить.

Игра с «Нефтехимиком»? Обычная игра, я считаю. Больше двух очков за эту победу нам не дадут. А фанаты у нас вроде дружные, ничего принципиального нет», – цитирует Гарипова «Спорт Бизнес Online».