«Сибирь» — «Авангард»: у хозяев дебютирует Саюстов, Лисин — вне состава

В состав новосибирской «Сибири» на матч с «Авангардом» попал нападающий Дмитрий Саюстов, информирует официальный «твиттер» команды. Для форварда это будет дебютная игра за клуб, с игроком 19 сентября подписали контракт до конца сезона. Не попал в состав команды нападающий Энвер Лисин. Напомним, «Сибирь» проиграла восемь матчей подряд со старта сезона.



Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало встречи — в 15:30 мск.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Савченко — Наумов, Бертран — Бодров — Шаров;

Пиганович — Морозов, Михайлов — Дугин — Саюстов;

Игнатович — Алексеев, Барбашев — Эммертон — Яковлев;

Лукин, Ткаченко, Первушин — Романцев — Шашков.



Минувший сезон Саюстов начинал в «Адмирале», где сыграл 30 матчей, в которых набрал 17 (12+5) очков, а потом состоялся его переход в «Салават Юлаев». В Уфе хоккеист сыграл 10 матчей в регулярном сезоне, забросив 1 шайбу и сделав 1 результативную передачу. За восемь игр в плей-офф Саюстов отметился 1 (0+1) очком.

«Сибирь» и «Динамо» против машин, шансов нет. Интриги дня КХЛ «Авангард» и СКА не упустят возможности пройтись по принципиальным соперникам.