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«Сибирь» — «Авангард»: у хозяев дебютирует Саюстов, Лисин — вне состава

«Сибирь» — «Авангард»: у хозяев дебютирует Саюстов, Лисин — вне состава
Хоккей / КХЛ

В состав новосибирской «Сибири» на матч с «Авангардом» попал нападающий Дмитрий Саюстов, информирует официальный «твиттер» команды. Для форварда это будет дебютная игра за клуб, с игроком 19 сентября подписали контракт до конца сезона. Не попал в состав команды нападающий Энвер Лисин. Напомним, «Сибирь» проиграла восемь матчей подряд со старта сезона.

Встреча состоится сегодня, 20 сентября, начало встречи — в 15:30 мск.

«Сибирь»:

Красиков (Тейлор);
Савченко — Наумов, Бертран — Бодров — Шаров;
Пиганович — Морозов, Михайлов — Дугин — Саюстов;
Игнатович — Алексеев, Барбашев — Эммертон — Яковлев;
Лукин, Ткаченко, Первушин — Романцев — Шашков.

Минувший сезон Саюстов начинал в «Адмирале», где сыграл 30 матчей, в которых набрал 17 (12+5) очков, а потом состоялся его переход в «Салават Юлаев». В Уфе хоккеист сыграл 10 матчей в регулярном сезоне, забросив 1 шайбу и сделав 1 результативную передачу. За восемь игр в плей-офф Саюстов отметился 1 (0+1) очком.

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