Илья Никулин стал лучшим бомбардиром-защитником отечественного хоккея

Хоккеист московского «Динамо» Илья Никулин стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории отечественных чемпионатов, информирует официальный сайт КХЛ.



Никулин в матче с «Витязем» набрал 2 (1+1) очка, на его лицевом счету стало 456 очков, и он обогнал Кирилла Кольцова (455) в споре лучших бомбардиров-защитников. Кольцов стал самым результативным защитником 21 января 2015 года, отобрав это звание у самого Вячеслава Фетисова (375 очков). На вершине списка защитников-бомбардиров Кольцов находился 3 года 7 месяцев и 28 дней.



Никулин дебютировал на высшем уровне в составе московского «Динамо» 9 сентября 2000 года. Тренером, доверившим юному хоккеисту место в основном составе, был Зинэтула Билялетдинов. Первый балл за результативность Никулин набрал в своей девятой игре 30 октября 2000 года против «Нефтехимика», поучаствовав вместе с Алексеем Кудашовым в голе Александра Савченкова. Нынешний сезон для Никулина — 19-й в отечественных чемпионатах. За это время выступал только за два клуба: «Динамо» и «Ак Барс».