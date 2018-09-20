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«Динамо» отправит Дастина Бойда в список отказов

«Динамо» отправит Дастина Бойда в список отказов
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» отправит нападающего Дастина Бойда в список отказов, сообщил генеральный директор клуба Валерий Шанцев. В пяти играх сезона у Бойда ноль очков, в последних матчах хоккеист не проходил в состав клуба.

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.

Ранее хоккеист шесть сезонов защищал цвета астанинского «Барыса», выполняя роль одного из лидеров клуба.

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о причинах отправки Бойда в список отказов.

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