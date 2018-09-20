Московское «Динамо» опустилось на последнюю строчку Западной конференции

Московское «Динамо» на домашней площадке не сумело ничего противопоставить петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Владимира Воробьёва опустились на последнее место в Западной конференции, у них лишь пять очков в восьми играх.



СКА получил решающее преимущество за первые восемь минут игры — авторами трёх заброшенных шайб стали Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Александр Барабанов. После третьего гола тренерский штаб «Динамо» заменил голкипера Александра Ерёменко на Ивана Бочарова. В третьем периоде «армейцы» увеличили преимущество, точным броском сумел отметиться Алексей Кручинин, забивший первый гол за петербургскую команду.



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