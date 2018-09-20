В. Воробьёв: у «Динамо» неприятная ситуация, есть вопросы к форвардам-легионерам

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча со СКА (0:4).



«Первый период полностью проиграли. Матч напомнил игру с ЦСКА. Такой гандикап, как 0:3, такой команде, как СКА, конечно, давать нельзя. Предупреждали ребят, что неравенства будут решать матч, но не всё получилось. Пропускать головы в большинстве – это неправильно. Потом команда перестроилась, были неплохие моменты, но всё решил первый период.



Есть ли прогресс в игре команды? Турнирное положение плохое, но время есть, будем работать. Ситуация неприятная ни для кого: ни для нас, ни для болельщиков, ни для руководства. Надо вставать с колен и иди вперёд, по-другому никак. Пути выхода из ситуации? Только через работу, тренироваться, тренироваться, и удача придёт. Или что? Бросить руки? Мозер сегодня показал своим примером, как нужно ловить шайбу. Только через труд можно чего-то добиться.



Игра иностранцев? Мы ждём от того же Индрашиса более продуктивной игры, от Закриссона — того же. К иностранным защитникам вопросов поменьше.



Болельщики выбрасывали шарфы? Я был сконцентрирован на матче», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» опустилось на дно. СКА всё сделал красиво Месть Шипачёва не удалась.