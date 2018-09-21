Иванов — о матче со СКА: кто больше захочет победить, тот и выиграет

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3) и поделился ожиданиями от матча со СКА.

«Игра с первых минут была очень тяжёлой. «Витязь» сразу пошёл в давление, но мы перетерпели. Мы взяли игру под контроль и начали играть в свой хоккей. Мой гол? Говорили, что надо забивать и лезть на ворота. Организовали три гола из четырёх? Пропустили предыдущий матч, соскучились по игре. Надо было сегодня показывать свой лучший хоккей. Что пошло не так во второй половине матча? Ненужные удаления. Мы были друг за друга, выстояли и пошли вперёд.



Матч со СКА? Игра будет очень интересная, тяжёлая. Это будет проверка всех качеств, характера. Кто больше захочет победить, тот и выиграет. Готовимся уже сейчас. Нужно поспать и начать готовиться. Усталости ещё нет, потому что только начало сезона. Всё отлично, настроение хорошее», — сказал Иванов в эфире клубного телевидения