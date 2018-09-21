Бумагин: в этом году у «Северстали» рабочая команда, поэтому только работать

Форвард «Северстали» Александр Бумагин прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Опять ненужные удаления. Который матч уже нарушаем правила, начинаем играть вчетвером и пропускаем голы. Потом бежим вперёд отыгрываться, получаем контратаки и пропускаем ещё.



За счёт чего можно прервать серию из трёх поражений? Только за счёт работы, самоотдачи. В этом году у нас рабочая команда, поэтому только работать и работать», — цитирует Бумагина официальный сайт клуба.

Северсталь» потерпела третье поражение подряд и шестое в девяти матчах сезона. Минская команда выиграла свой второй матч подряд.