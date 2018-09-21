Копитар: мне просто нужно привыкнуть к тому, где Ковальчук находится на льду

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар после разгромного поражения от «Вегас Голден Найтс» (2:7) в контрольном матче прокомментировал взаимодействие на льду с российским нападающим Ильёй Ковальчуком.

«Кови любит поперечные передачи, мне просто надо привыкнуть к тому, где он находится на льду. Было очевидно, что этого не произойдёт в одночасье, но мы всё лучше узнаём друг друга и налаживаем «химию». Нужно успеть это сделать до начала сезона», — цитирует Копитара LA Kings Insider.

Ковальчук провёл на льду 19 минут 20 секунд (из них чуть больше четырёх минут при игре в большинстве), нанёс три броска в створ и заработал показатель полезности «-2». На счету форварда заброшенная шайба, он выходит на лёд в первом звене команды Джона Стивенса с Копитаром и Дастином Брауном.