Ковальчук — о 2:7: мой гол не имеет значения, так играть неприемлемо

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал разгромное поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:7) в контрольном матче.

«Мой гол? Не думаю, что эта шайба имеет значение. Мы не можем так играть, тем более дома. Мы оставили Куика на растерзание. Мы сделали шесть бросков за первые два периода, это неприемлемо. Надо играть намного лучше. Мы должны быть более агрессивными и эмоциональными. Люди приходят, чтобы посмотреть на нашу игру, и мы должны выкладываться на 100%. Сегодня я чувствовал себя намного лучше, чем в первом матче. Думаю, ещё нескольких игр будет более чем достаточно, чтобы подготовиться к сезону.

Всегда нужно время, чтобы наладить химию. Сегодня тренер сделал перестановки в звеньях в третьем периоде, чтобы встряхнуть команду. Надо быть готовым играть с любыми партнёрами. Стала ли НХЛ быстрее, чем пять лет назад? Я ещё не сыграл матч регулярного чемпионата, спросите меня 5 октября, после игры с «Сан-Хосе»», — цитирует Ковальчука LA Kings Insider.