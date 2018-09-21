Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал имена травмированных хоккеистов по состоянию на 20 сентября 2018 года.

«Авангард»

Пивцакин Никита

Рямё Карри



«Автомобилист»

Рассейкин Максим



«Адмирал»

Козловский Юрий

Мерескин Александр



«Ак Барс»

Попов Андрей

Свитов Александр



«Амур»

Атюшов Виталий

Кондратьев Максим

Рассказов Кирилл



«Барыс»

Орехов Валерий



«Динамо» Р

Балинскис Увис

Мейя Гинтс



«Локомотив»

Коршков Егор

Рафиков Рушан



«Салават Юлаев»

Арзамасцев Захар

Панин Григорий



«Северсталь»

Калашников Станислав

Куляш Денис

Магарилов Сергей



«Сибирь»

Демидов Николай

Зырянов Глеб

Логинов Александр

Мнацян Самвел

Пельтола Юкка



«Спартак»

Филатов Никита



«Торпедо»

Волченков Антон

Макаренко Павел

Меляков Кирилл

Миле Энди



ХК «Динамо» М

Алексеев Андрей

Миронов Андрей



ХК «Сочи»

Лугин Дмитрий

Подшендялов Артём

Томилин Артём.