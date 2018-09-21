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ЦСКА крупно обыграл «Амур», Ларс Юханссон оформил второй «сухарь» подряд

ЦСКА крупно обыграл «Амур», Ларс Юханссон оформил второй «сухарь» подряд
Хоккей / КХЛ

ЦСКА одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и завершилась победой московской команды со счётом 4:0.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В первом игровом отрезке в ворота хозяев влетела одна шайба, автором которой стал Андрей Светлаков. «Армейцы» закрепили преимущество во втором периоде после того, как Алексей Марченко и Иван Телегин дважды огорчили Евгения Аликина. В заключительном отрезке окончательный счёт установил Антон Слепышев. Голкипер московского клуба Ларс Юханссон оформил второй «сухарь» подряд, отразив 19 бросков.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2018, пятница. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
0 : 4
0:1, 0:2, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Светлаков (Калинин) – 03:44 (5x5), 0:2 – Марченко (Телегин) – 27:50 (5x5), 0:3 – Телегин (Скотт) – 38:50 (5x5), 0:4 – Слепышев (Калинин, Блажиевский) – 41:23 (5x5)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Игоря Никитина одержали третью победу кряду. ЦСКА провёл девятый матч в сезоне и набрал 12 очков, у «Амура» шесть баллов после восьми проведённых встреч.

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