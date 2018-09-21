ЦСКА крупно обыграл «Амур», Ларс Юханссон оформил второй «сухарь» подряд

ЦСКА одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Хабаровске и завершилась победой московской команды со счётом 4:0.

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В первом игровом отрезке в ворота хозяев влетела одна шайба, автором которой стал Андрей Светлаков. «Армейцы» закрепили преимущество во втором периоде после того, как Алексей Марченко и Иван Телегин дважды огорчили Евгения Аликина. В заключительном отрезке окончательный счёт установил Антон Слепышев. Голкипер московского клуба Ларс Юханссон оформил второй «сухарь» подряд, отразив 19 бросков.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Подопечные Игоря Никитина одержали третью победу кряду. ЦСКА провёл девятый матч в сезоне и набрал 12 очков, у «Амура» шесть баллов после восьми проведённых встреч.