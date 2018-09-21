Назаров: «Нефтехимик» будет тренироваться забивать голы

Наставник «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги домашнего матча с «Ак Барсом» (1:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижнекамская команда потерпела поражение, несмотря на то что открыла счёт в первом периоде.

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«Поблагодарил ребят, они старались. Хорошая игра была, но мы проиграли. «Нефтехимик» оказался слабее, поскольку забросил на одну шайбу меньше. Будем тренироваться забивать голы. Это хоккей, может произойти что угодно. Благодарен ребятам, что старались. Играли с чемпионом, всегда приятно выступать при полных трибунах. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Назаров на пресс-конференции после игры.

24 сентября клуб из Нижнекамска проведёт домашний матч с «Куньлунем».