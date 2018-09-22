«Авангард» — «Куньлунь»: голкипер Бобков вернулся в основной состав хозяев

Стал известен состав омского «Авангарда» на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информирует клуб в «Твиттере». Место в основном составе вновь занял голкипер Игорь Бобков, оставшийся в запасе в прошлой игре. Матч состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск.



Напомним, «Куньлунь» ещё ни разу не побеждал «Авангард» и проиграл четыре очные встречи.



«Авангард»:

Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;

Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Кошелев;

Бондарев, Яремчук, Тальбо — Деарне — Верстиг.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19