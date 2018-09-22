«Авангард» — «Куньлунь»: голкипер Бобков вернулся в основной состав хозяев

Стал известен состав омского «Авангарда» на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информирует клуб в «Твиттере». Место в основном составе вновь занял голкипер Игорь Бобков, оставшийся в запасе в прошлой игре. Матч состоится сегодня, 22 сентября, начало — в 17:00 мск.
Напомним, «Куньлунь» ещё ни разу не побеждал «Авангард» и проиграл четыре очные встречи.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;
Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Кошелев;
Бондарев, Яремчук, Тальбо — Деарне — Верстиг.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19