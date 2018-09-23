Шайба Щербака помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву» в предсезонном матче

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.

«Оттава Сенаторз» уступил на домашней площадке «Монреаль Канадиенс» — 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Канадиенс» Никита Щербак, который забросил первую шайбу своей команды в матче. Победную шайбу в третьем периоде записал на свой счёт Томаш Татар.

В параллельном матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Российский форвард «молний» Александр Волков отметился заброшенной шайбой. Россияне Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров участие в матче не принимали. Форвард «Предаторз» Яков Тренин провёл на льду 13 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями.