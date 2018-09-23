Гол Е. Свечникова в овертайме принёс победу «Детройту» в матче с «Бостоном»

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.



«Детройт Ред Уингз» принимал на домашней площадке «Бостон Брюинз» и одержал победу в овертайме — 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0). Главным героем встречи стал российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников, который записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2. В составе победителей три балла за результативность записал на свой счёт Джошуа Бэйли (1+2). Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 17 бросков из 20.

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Баффало Сэйбрз» – 3:2. Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отметились.