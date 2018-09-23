Бобков: Хартли удивляется, что в России все возят с собой полотенца

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о работе с канадским тренером Бобом Хартли, который возглавил омский клуб перед этим сезоном.



«У Хартли, даже по сравнению с другими североамериканскими тренерами, очень трепетное отношение к дисциплине. Всё расписано по секундам. Хартли всегда заходит в раздевалку в определённое время. Все это знают. Если он говорит, то игроки должны отложить дела.

Боб привносит дисциплину в раздевалку. Еда, переезды – он пытается привнести в наш быт то, как это принято в НХЛ. Там лига старая, с традициями, и есть мелочи, отсутствию которых в России Хартли удивляется. Например, в НХЛ никогда не возят с собой полотенца, шампуни, ленту для клюшек и так далее, потому что есть правила и уверенность, что на выезде всё это будет. В России немного не так», — сказал Бобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.