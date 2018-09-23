Светлов: есть надежда, что логистика перелётов «Адмирала» станет оптимальной

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал информацию о том, что его клуб – единственный представитель КХЛ, который летает рейсовыми самолётами.



«В профессиональном хоккее мелочей не бывает, но у нас есть надежда, что логистика перелётов «Адмирала» станет оптимальной. Также нужно учитывать форс-мажорные моменты, которые были в работе клуба, понимаем, что за один день всё не наладишь. Впереди у нас турне по маршруту Нижний Новгород — Нижнекамск — Казань, летим в московский часовой пояс с «минус 7». Надеемся, что нам будет легче, чем во время стартового турне из шести встреч, когда времени для полноценных тренировок практически не было.



В этой связи хотел бы поблагодарить хоккеистов «Адмирала». Они безупречно провели подготовительный сезон, работают, терпят. Команда конкурентоспособная, в каждом матче стремится радовать Владивосток и чувствует поддержку родного региона. Это самое главное», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Светлов: в будущем оба голкипера «Адмирала» смогут бороться за места в сборной