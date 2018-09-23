Массажист «Авангарда»: Ягр – строгий режимщик, он даже пива не пьёт

Массажист «Авангарда» Владимир Иванов поделился мнением о спортивном долголетии чешского форварда Яромира Ягра, который выступал в Омске в сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год.



«Ягр – строгий режимщик. Он не то что крепкий алкоголь, даже пива не пьёт. Сколько мы командой ни собирались, всегда с бутылочкой минеральной воды сидел. Плюс работает очень много. Помимо общекомандных тренировок занимается ещё дополнительно. Он по ночам тренировался не только в Америке, но и у нас.



Охранники во дворце спорта жаловались: только спать улягутся, а он на тренировку приходит. Нужно вставать, отпирать дверь, зажигать свет на арене. Вместе с ним и Лёша Черепанов на лёд часто ходил. Ягр над ним своеобразное шефство взял. Часто повторял: «Ты в НХЛ ехать не торопись, лучше ещё год в Омске поиграй», — цитирует Иванова официальный сайт КХЛ.

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