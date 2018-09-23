Нападающий «Йокерита» Брайан О'Нилл оштрафован за симуляцию

Нападающий «Йокерита» Брайан О’Нилл получил денежный штраф за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (0:3).



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Йокерита» Брайана О’Нилла наказание по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, а также подвергнуть денежному штрафу («Симуляция»)», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.

Видео с эпизодом симуляции О’Нилла можно посмотреть на официальном сайте лиги.



«Йокерит» проиграл «Автомобилисту» и потерпел первое поражение в сезоне в основное время. До этого подопечные Лаури Марьямяки уступили только СКА на выезде, но это произошло овертайме.