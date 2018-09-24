Кожевников: нынешний тренерский штаб ЦСКА не может раскрыть потенциал команды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление ЦСКА на старте нынешнего сезона. В настоящий момент подопечные Игоря Никитина занимают четвёртое место в Западной конференции.

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«В чём вижу проблемы ЦСКА? Укрепляюсь в своём мнении о том, что нынешний тренерский штаб не может раскрыть весь потенциал этой команды. Да, в штабе собраны хорошие и спокойные люди, но профессиональным тренерам нужны несколько иные качества — жёсткость, эмоциональность, умение мотивировать игроков. Тренера можно ненавидеть, но на него нельзя не реагировать!



Я не вижу в ЦСКА ни одного игрока, который в последнее время прогрессировал бы. Причём это касается даже лидеров: в «ямку» попали олимпийцы Телегин и Андронов, заскучал даже такой талант и игровик, как Капризов», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.