Макдэвид: мне платят за голы, но я хочу уделять внимание и мелким деталям

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о задачах, которые он ставит перед собой на предстоящий сезон.



«Я никогда не ставлю себе планку результативности. Мне просто хочется играть на максимуме, что не всегда означает голы или передачи. Это скорее о том, что надо уметь делать всё и везде. Понятно, что мне платят за голы и создание моментов, и я этим должен заниматься. Но в то же время я хочу быть более ответственным в защите, хорошо играть на вбрасываниях и уделять внимание мелким деталям, которые так любят тренеры и которые позволяют выигрывать матчи», — цитирует канадского хоккеиста официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне Макдэвид провёл 82 матча в «регулярке» и набрал 108 (41+67) очков при показателе полезности «+20».

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