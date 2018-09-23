Фридман: Макдэвида ждёт отличный сезон, но вряд ли «Эдмонтон» попадёт в плей-офф

Известный канадский обозреватель Эллиотт Фридман оценил шансы «Эдмонтон Ойлерз» в предстоящем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Трудно сказать, насколько у «Ойлерз» хороши дела прямо сейчас. В команде много хоккеистов, от которых ждут большего. Оскар Клефбом восстановился после травмы, Адам Ларссон должен прибавить. Вратарь Кэм Тальбо уже не так хорош, как два года назад, но не думаю, что у него будет такой же плохой сезон, как прошлый. Смотрю на дивизион «нефтяников» и предполагаю, что четыре команды из него попадут в плей-офф. «Сан-Хосе» обязательно попадёт, «Калгари», «Вегас» — тоже. «Ванкувер» — вряд ли, остаются «Лос-Анджелес», «Анахайм» и «Эдмонтон», чьи перспективы пока непонятны.

Уверен, у Макдэвида будет отличный год. Дарнелл Нёрс прибавит, Драйзайтль будет лучше, чем в прошлом сезоне. Но большая часть команды осталась на уровне прошлого года. Это не значит, что они будут так же плохи, но пока понятия не имею, как они могут играть», — сказал Фридман в эфире радио Sportsnet 960 Calgary.

Напомним, в прошлом сезоне «Эдмонтон» не попал в кубковую зону, заняв шестое место в Тихоокеанском дивизионе.