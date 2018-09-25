Прервётся ли победная серия «Автомобилиста» в матче с «Локомотивом»?

Сегодня, 25 сентября, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает предсказать итоги следующих встреч:
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19
— «Автомобилист» — «Локомотив»;
— «Металлург» Мг — «Северсталь»;
— ЦСКА — ХК «Сочи»;
— «Динамо» Р — «Йокерит»;
— «Слован» — «Спартак».
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На данный момент победная серия «Автомобилиста» составляет девять матчей. Это клубный рекорд екатеринбургского клуба.
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