Прервётся ли победная серия «Автомобилиста» в матче с «Локомотивом»?

Сегодня, 25 сентября, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает предсказать итоги следующих встреч:

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

— «Автомобилист» — «Локомотив»;

— «Металлург» Мг — «Северсталь»;

— ЦСКА — ХК «Сочи»;

— «Динамо» Р — «Йокерит»;

— «Слован» — «Спартак».

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На данный момент победная серия «Автомобилиста» составляет девять матчей. Это клубный рекорд екатеринбургского клуба.