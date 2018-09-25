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Защитник Михаил Григорьев продолжит карьеру в «Спартаке»

Защитник Михаил Григорьев продолжит карьеру в «Спартаке»
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник Михаил Григорьев продолжит карьеру в московском «Спартаке». 27-летний хоккеист заключит с клубом однолетнее соглашение. В июле защитник покинул нижегородское «Торпедо» после того, как арбитражная комиссия выдала ему статус неограниченно-свободного агента.

Ранее агент Григорьева сообщал, что его клиент может продолжить карьеру в Северной Америке.

В прошлом сезоне 27-летний хоккеист забросил 6 шайб и сделал 9 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13». В плей-офф участия не принимал.

За карьеру в КХЛ также выступал в составе «Салавата Юлаева», «Барыса», «Локомотива», «Адмирала» и «Авангарда». В общей сложности Григорьев набрал 61 (21+40) очко в 373 играх при полезности «+37».

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