Стали известны составы братиславского «Слована» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало матча — в 19:30 мск.
«Слован»:
Чилиак (Штепанек);
Желина — Серсен, Вирта — Таффе — Ржепик;
Клок — Грман, Лунтер — Чипчура — Лампер;
Шварны — Шаус, Червены — Ро — Сукель;
Яношик — Хедера, Грнка — Шимун — Лишка.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;
Осипов — Кутейкин, Лещенко — Максвелл — Хохлачёв;
Кулик — Калинин, Никонцев — Зубов — Трунёв;
Сорокин, Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Опубликованы составы команд на игру «Слована» и «Спартака»