Опубликованы составы команд на игру «Слована» и «Спартака»

Стали известны составы братиславского «Слована» и московского «Спартака» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало матча — в 19:30 мск.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек);

Желина — Серсен, Вирта — Таффе — Ржепик;

Клок — Грман, Лунтер — Чипчура — Лампер;

Шварны — Шаус, Червены — Ро — Сукель;

Яношик — Хедера, Грнка — Шимун — Лишка.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Гончаров — Провольнев, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Осипов — Кутейкин, Лещенко — Максвелл — Хохлачёв;

Кулик — Калинин, Никонцев — Зубов — Трунёв;

Сорокин, Шалагин, Талалуев — Шашков — Косов.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

